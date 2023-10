Vannacci | Se mia figlia fosse gay cercherei di indirizzarla verso l' eterosessualità

(Di martedì 3 ottobre 2023) "Razzista io perché ho scritto che i gay non sono normali? Ma se io stesso ho deciso di essere anormale fin da piccolo? L'anormalità è la mia scelta di vita. La rivendico. Vi sembra normale una persona che sceglie di fare un lavoro come il mio?". Il generale, finito al centro delle...

Nel corso dell'intervista,ha confermato la tesi che le minoranze organizzate cercano di ... Per indole, ho sempre rifuggito la normalità e non ho mai cercato di fare cose ordinarie nella...... 'Non ritengo di aver offeso nessuno - ha precisato-, io per indole ho sempre rifuggito la normalità: mai stato o ho voluto fare nellavita cose normali'. Rispetto al pericolo di ...

Dopo tutte le offese, critiche, ilo dileggio, le prese in giro e usiamo un eufemismo, che sono arrivate sulla pagina facebook della Gazzetta di Lucca al nostro indirizzo per gli articoli sul generale ...Il generale Roberto Vannacci, autore di 'Il Mondo al Contrario', continua a far parlare di sé producendosi in uno dei pezzi più popolari di Guccini ...