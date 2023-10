Valentina Ferragni annulla gli impegni | Chiara con Fedez | “Situazione delicata”

(Di martedì 3 ottobre 2023) Nonostante un miglioramento, domenica scorsaha avuto una nuova emorragia ed è tornato in sala operatoria. Accanto a lui giorno e notte restano il padre, la madre e ovviamente la moglie. Ancheha deciso di fermarsi e stare insieme alla sua famiglia. Il post diha rivelato di averto i suoiin Francia per restare in Italia accanto alla sorella: “Ieri sera sarei dovuta tornare a Parigi ma ho deciso di rimanere a Milano con la mia famiglia“. Gli aggiornamenti sul ricovero di: “Migliorato, ma resta una”. Stando a quello che ha rivelato l’agenzia Ansa,starebbe ...

Fedez , ancora silenzio e ansia sulle sue condizioni di salute. Il cantante è ricoverato da giovedì scorso all' ospedale Fatebenefratelli di Milano per ...

Fedez , ancora silenzio e ansia sulle sue condizioni di salute. Il cantante è ricoverato da giovedì scorso all' ospedale Fatebenefratelli di Milano per ...

Francesca su Instagram ha condiviso alcuni scatti mentre passeggia con la cagnolina, mentre la sorella minoreha annunciato di aver rinunciato ai suoi impegni per stare accanto ...Se da una parte Chiaraha preferito chiudersi nel silenzio e offrire la sua vicinanza al marito, dall'altra parte invece la sorellaha fatto una comunicazione importante ai suoi ...

Fedez, l'aiuto delle sorelle di Chiara Ferragni: Francesca bada alla cagnolina, Valentina rinuncia agli impegn ilgazzettino.it

Valentina Ferragni annulla gli impegni di lavoro: Resto a Milano con la mia famiglia Fanpage.it

Se da una parte Chiara Ferragni ha preferito chiudersi nel silenzio e offrire la sua vicinanza al marito, dall'altra parte invece la sorella Valentina ha fatto una comunicazione importante ai suoi fan ...Giorni di preoccupazione per Fedez. Valentina Ferragni ha deciso di non partire per Parigi, per rimanere con la sua famiglia in questo momento così delicato. Fedez in ospedale, Valentina Ferragni: ...