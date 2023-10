Usa | studentessa lancia sedia in testa all' insegnante in Michigan | poi la corsa in ospedale - VIDEO choc

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ilè diventato subito virale ed ha contribuito ad infiammare ulteriormente il dibattito in cui da anni si discute dello stato delle scuole pubbliche degli Stati Uniti e, in particolare, dell'apparente degeneratizzazione di un numero crescente di giovani studenti. Nelle immagini in questione, g