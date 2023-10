Usa | speaker McCarthy destituito dalla Camera | non era mai successo

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 3 ottobre 2023) Mozione approvata con 216 voti a favore e 210 contrari Ladei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato con 216 voti a favore e 210 contrari la mozione di sfiducia contro Kevin, lodella, che viene cosìdal suo incarico. E’ la prima volta nella storia. Otto i repubblicani che hanno votato per mandare via: Andy Biggs, Ken Buck, Tim Burchett, Eli Crane, Matt Gaetz (il deputato che ha presentato la mozione) Bob Good, Nancy Mace e Matt Rosendale. Il deputato repubblicano della North Carolina, Patrick McHenry, sarà load interim della. McHenry ha nei suoi poteri unicamente quello di sospendere i lavori della, di aggiornarli e di riconoscere le candidature per il ...