Usa | guerra tra Democratici e Repubblicani nei tribunali

Stop ai fondi per Kiev da Usa e Slovacchia : l’occidente è stanco della guerra? Alle 15.15 la diretta con Peter Gomez L'articolo Stop ai fondi per ...

L’ Europa scende in campo contro le auto elettriche made in China e nella presa d’atto della sfida di Pechino c’è sia la volontà di seguire il trend ...

Kevin McCarthy rischia di non essere piu' lo speaker repubblicano alla camera dei rappresentanti. Tra poco verra' votata la mozione di sfiducia, presentata da Stan Gaetz, deputato trumpiano, che lo ...Mentre la Russia continua la sua brutale, siamo tutti impegnati a sostenere l'Ucraina per ... 03 ott 01:32 Biden: "Non possiamo permettere che venga interrotto il sostegnoall'Ucraina" 'Non ...

Guerra in Ucraina, “soldi quasi finiti”. Gli Usa restano senza fondi per Kiev Il Tempo

Guerra in Ucraina, gli Usa tagliano gli aiuti all'esercito di Kyiv per evitare lo shutdown Vatican News - Italiano

Kevin McCarthy rischia di non essere piu' lo speaker repubblicano alla camera dei rappresentanti. Tra poco verra' votata la mozione di sfiducia, presentata da Stan Gaetz, deputato trumpiano, che lo ac ...I suoi sondaggi migliorano ogni qualvolta viene incriminato». In un’intervista, Trump ha sostenuto di non sapere se l’America si stia avviando verso un’altra guerra civile. Cosa ne pensa «Trump ...