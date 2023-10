Urlare ai bambini può essere dannoso quanto un abuso fisico o sessuale | lo studio

Il riconoscimento dell'abuso verbale come forma di maltrattamento rappresenta un passo cruciale per proteggere il benessere dei. Fonagy sottolinea come l'uso improprio del linguaggio possa ...... ha dichiarato: 'Spesso gli adulti non sono consapevoli di come il loro tono di grido e le parole critiche, come 'stupido' e 'pigro', possano avere un impatto negativo sui". Da un recente ...

Urlare ai bambini, nuovo studio rivela: dannoso quanto l'abuso fisico o sessuale Sky Tg24

Il maltrattamento verbale, un tipo di abuso spesso sottovalutato, emerge con una nuova luce inquietante in una recente ricerca pubblicata sulla rivista Child Abuse & Neglect.