Uomini e Donne | Michele Longobardi lancia un’ironica frecciatina a Carlo Marini?

Leggi su isaechia

(Di martedì 3 ottobre 2023) I detrattori del Trono classico di questa nuova edizione didopo aver visto la puntata andata in onda ieri pomeriggio potrebbero aver cambiato idea. Quanto accaduto nel parterre del dating show di Maria De Filippi è stato degno dei miglior troni degli ultimi anni. Un esempio a caso? Ricordate quando Lavinia Mauro litigava con Alessio Corvino & Alessio Campoli (contemporaneamente!)? Ecco! Manuela Carriero si è trovata al centro non solo dello studio ma anche di una scenata di gelosia da parte dicome se i due fossero fidanzati da anni e non conoscenti da solo qualche settimana. L’imprenditore di Fermo si è sentito messo da parte dopo l’esterna, e ha accusato la nuova tronista didi aver messo sia lui che la loro uscita in secondo piano ...