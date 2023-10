Uomini e Donne | Diego Daddi rompe il silenzio sulla crisi con Elga Enardu

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 3 ottobre 2023) Dopo le spiazzanti rivelazioni di, ancheè intervenuto in merito allache sta attraversando con sua moglie. L’ex corteggiatore diè riapparso sui social media dopo giorni di assenza e ha confessato di essersi ritirato dalla pubblica scena per rifletteresituazione. Entrambi i coniugi, seppur senza scendere nei dettagli, hanno alluso a un momento difficile che, al momento, non sembra avere origini in un tradimento. Cos’è davvero alla base dellamatrimoniale di questa coppia sotto i riflettori?interviene sui social mediaè tornato ...