Uomini e Donne | anticipazioni 3 ottobre | Gemma seguirà il consiglio di Tina? Beatriz dimenticata?

(Di martedì 3 ottobre 2023) “” continua…Cosa vedremo nella puntata di oggi, martedì 3? Ecco lese ne andrà ancora con Maurizio? E’ proprio questo cheCipollari consiglierà di fare aGalgani, dopo la eperienza “al bacio” con Maurizio in Sardegna! O meglio, il cavaliere spiegherà di dover prendere il treno rientrare a Livorno, dopo la registrazione, e l’opinionista lo esorterà a partire con la dama, visto che le cose tra loro stanno andando così bene. Che commenti faranno la Galgani e Laudicino? Si parlerà ancora anche di Aurora Tropea e Marco, che ieri si sono dati l’esclusiva? Niente esterne perAvevamo ...

News Tv. Maria De Filippi è intervenuta a Uomini e Donne contro Alessio Pili Stella. La conduttrice non si è trovata in accordo con un comportamento ...

Nella puntata del 3 ottobre di Uomini e Donne vedremo che si continuerà da dove si è interrotta la scorsa messa in onda. Nello specifico, vedremo ...

In fondo glie leche la contattavano chiedevano, sostanzialmente, due cose: trovare l'amore, essere ricchi e potenti. E per farlo erano disposti a "rimuovere" qualunque tipo di ostacoli.

Anticipazioni Uomini e Donne 2 ottobre: scoppia la passione tra Gemma Galgani e Maurizio Laudicini ILSIPONTINO.NET

Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne: Maurizio spiazza Gemma e decide di frequentare anche un'altra dama