Università | infettivologo Galli rinviato a giudizio per concorsi truccati

(Di martedì 3 ottobre 2023) Accolta la richiesta dei pm milanesi: è accusato di falso e turbativa d'asta o abuso d'ufficio L’Massimoè statoper falso e per turbativa d’asta o abuso d’ufficio, per il presunto condizionamento di un concorso universitario per favorire l’assegnazione di un posto da professore associato al suo ex collaboratore Agostino Riva, anche lui mandato a processo. A stabilirlo oggi è stato il gup Livio Cristofano, che ha accolto la richiesta di rinvio adei pm milanesi Carlo Scalas ed Eugenia Bianca Maria Baj Macario. Il processo si aprirà il 13 dicembre, davanti alla X sezione penale del tribunale di Milano. “Il mio assistito ritiene fermamente di essere innocente del fatto che gli è stato contestato. Noi avevamo degli argomenti molto solidi, ma evidentemente ...

