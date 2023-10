Università | follia statalista | “Vietato insegnare negli atenei online”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 3 ottobre 2023) L’ultima decisione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell’di Padova la dice lunga su quanto sta succedendo nel mondo universitario italiano. In effetti, deliberando il divieto per professori e ricercatori d’assumere incarichi al fine di tenere corsi nelletelematiche (quali professori invitati, esterni, con il compito di tenere un numero limitato di lezioni, anche gratuitamente), l’ateneo patavino ha riconosciuto che la vecchiadeclinante teme sempre di più quegliprivati che stanno avvalendosi delle nuove tecnologie per servire al meglio il consumatore-studente. La rettrice di Padova, Daniela Malpelli, è stata chiara: non vogliamo favorire una concorrenza crescente. Due docenti di Padova avrebbero volutoanche – come spesso ...