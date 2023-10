Università di Messina | rimborsi d' oro per il rettore? Scoppia la bufera

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Presuntid'oro per ildell'diSalvatore Cuzzocrea, il cui mandato scade ad aprile del prossimo anno. A fargli i conti in tasca Paolo Todaro, segretario della Fgu Gildanonché componente del Senato accademico. Secondo Todaro, il rimborso spese sarebbe stato di due milioni in cinque anni per Cuzzocrea. Per l'esattezza di 2.217.844 nel periodo che va dal 2019 al 2023. Di qui l'esposto che il sindacalista - come si legge su Repubblica - avrebbe presentato alla procura della Repubblica di, alla Corte dei conti e all'Anac. "Una nota raffazzonata, che contiene imprecisioni, falsità ed errori non merita una risposta - avrebbe replicato ilSalvatore Cuzzocrea, secondo quanto riportato da...