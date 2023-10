Università | “Controvento” | in città già altri dipartimenti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ad Avellino sono partiti i corsi universitari, i primi 24 studenti del corso triennale professionalizzante di Tecniche per l’edilizia e il territorio hanno preso parte alla prima lezione presso i locali di Palazzo di. Per il sindaco Festa, è stata una “giornata storica” «Un sogno che si avvera per l’intera provincia, fino a ieri l’unica a non avere l’» ha dichiarato il primo cittadino. A replicare con una nota stampa è l’associazioneche scrive: “E’ avvilente per tutti i cittadini e mortificante per quanti hanno in questi anni profuso il loro impegno ascoltare il sindaco Gianluca Festa affermare – come ha fatto ieri – che finalmente anche Avellino ha la sua. Ha inaugurato i corsi di un corso di laurea triennale professionalizzante – in Tecniche per ...