Unistrag | le congratulazioni del rettore De Cesaris all’ambasciatore Christian Masset

(Di martedì 3 ottobre 2023) Masset visitò Palazzo Gallenga il 15 novembre 2022 per tenere una lectio magistralis dal titolo “Transizioni climatiche e relazioni internazionali” Ildell’Università per Stranieri di Perugia, professor Valerio Desi è congratulato con l’ambasciatore Christian Masset nominato presidente onorario della Riserva Mondiale della Biosfera Unesco del Monte Peglia. Questo quanto ha dichiarato il magnifico: “Desidero congratularmi vivamente con Masset, che visitò Palazzo Gallenga il 15 novembre 2022 per tenere una lectio magistralis dal titolo “Transizioni climatiche e relazioni internazionali”. “La prestigiosa collaborazione dell’esperto diplomatico con una realtà importante come la Riserva del Monte Peglia, con cui l’Università per Stranieri è in sintonia sui temi della cura del pianeta e dell’attenzione alla ...