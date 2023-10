Union Berlino-Braga | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di martedì 3 ottobre 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 2° giornata della fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro serbo Srdjan Jovanovic, coadiuvato come assistenti dai connazionali Stojkovic e Mihajlovic, e dal quarto uomo Simovic. VAR e AVAR saranno rispettivamente il croato Bebek e l’inglese Attwell. Calcio d’inizio alle 18:45 allo Stadion An der alten Försterei di. In attesa del big match tra Napoli e Real Madrid, le altre due squadre del gruppo C si affrontano nella gara delle 18:45 con l’obiettivo di centrare il primo successo nella competizione. In occasione del primo turno, infatti, entrambe non sono andate oltre la sconfitta contro rivali superiori sulla carta. L’, ...