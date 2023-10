Un’estate fa | recensione | Guanciale | Pandolfi e Scotti in una serie nostalgica a tinte gialle

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ladifa, latv Sky Original con Lino, Filippoe Claudia: una storia, che fa fa avanti e indietro tra il presente e il 1990 Elio (Lino) è un cinquantenne dalla vita che sembra perfetta, con una bella famiglia e un lavoro da avvocato. Quando viene rinvenuto il corpo della ragazza di cui era innamorato da adolescente, Arianna (Antonia Fotaras), tornerà con la memoria a quell’estate del 1990, quando lei sparì misteriosamente durante una vacanza in campeggio che insieme stavano facendo con i loro amici e lui (in questa linea temporale interpretato da Filippo) fu trovato in stato confusionale, senza alcun ricordo ...