Un' enorme palla di fuoco è apparsa in cielo in Inghilterra

Ai residenti è stato detto di restare in casa e di chiudere le finestre Questa sera in tutto l’Oxfordshire si è sentita una massiccia “esplosione” ...

'Amavo il modo in cui trattava la, guardavo le sue giocate durante tutta la mia infanzia e ... 'E' bravissimo, un talento: il migliore in questo ruolo. Sarà una bellissima esperienza ...Questa sera in tutto l'Oxfordshire si è sentita una massiccia "esplosione" dopo che un fulmine ha colpito un serbatoio di gas provocando l'esplosione di un'di fuoco visibile a chilometri di distanza nel cielo notturno. L'esplosione è stata segnalata sui social da decine di persone che hanno condiviso filmati dell'incendio. In un comunicato,...

Enorme palla di fuoco nell’Oxfordshire, paura in Inghilterra la Repubblica

Gb, fulmine su serbatoio biogas: enorme palla di fuoco nel cielo dell ... L'Identità

Uan fort esplosione vicino a Oxford ha colorato il cielo di arancione. Le immagini della palla di fuoco sono state condivise sui social. La Bbc spiega che un fulmine ha causato un’enorme esplosione in ...Un fulmine ha colpito un serbatoio di stoccaggio di gas e ha generato l'esplosione. Centinaia di cittadini hanno postato le immagini sui social. Non risultano feriti ...