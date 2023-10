Un' altra scossa di magnitudo 4 0 nella zona dei Campi Flegrei

(Di martedì 3 ottobre 2023) Continua lo sciame sismico che sta interessando i. Ieri sera intorno alle 22:08 è stata avvertita un'di terremoto di4.0 con epicentro propriodei. Laè stata percepita distintamente anche a Napoli nelle zone del Vomero, di Posillipo e di piazza del Plebiscito. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma sarebbe avvenuto a 3 km di profondità. Molti cittadini hanno trascorso la notte in strada e sono ancora in corso le verifiche di stabilità degli edifici che per il momento non hanno rilevato alcun danno al di fuori della caduta di calcinacci, sopratuttodi Agnano. Il direttore ...

Ennesima scossa di terremoto che ha creato panico e paura in città , residenti che si sono riversati per le strade: “E’ stata fortissima” scossa di ...

- - > Gente per strada a Napoli dopo l'ennesimadi terremoto - Ansa . Un'notte di paura a Napoli dove molte persone hanno passare le ore più buie all'aperto. La terra è tornata a tremare, per effetto di unadi terremoto che ha ...Non si ferma lo sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei , a Napoli : questa mattina intorno le 4 è stata registrata un'di magnitudo 2.2 dopo quella della tarda serata di ieri di intensità 4.0 . In tanti sono scesi per strada ma non sono stati segnalati danni a cose o persone . Laè stata avvertita ...

Napoli, tremano ancora i Campi Flegrei: alle 4 di mattina un’altra scossa di magnitudo 2.2 Il Fatto Quotidiano

Terremoto a Napoli, nella notte di oggi altra scossa dopo quella di magnitudo 4. Scuole chiuse a Pozzuoli Corriere

Altro terremoto forte a Napoli con epicentro i Campi Flegrei, dove è stata registrata una nuova scossa di magnitudo di 4.0. Il sisma è avvenuto alle 22.08 di lunedì sera ad una profondità di 3 chilome ...Nella tarda serata di ieri, 2 ottobre, la terra è tornata a tremare in Campania. Come riportano i principali media, come Fanpage.it, la scossa è stata registrata dopo le 22 ad una magnitudo di 4.0, in ...