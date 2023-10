Una sciocchezza | Sottocorona sbotta con i colleghi | la verità sul caldo

Leggi su iltempo

(Di martedì 3 ottobre 2023) Meteo-schermaglie tra esperti tv sull'ondata diche insiste sull'Italia nonostante il calendario riporti la data del 3 ottobre, ormai autunno. Paolo, il meterologo di La7, nel corso dei consueti aggiornamenti sul tempo a L'aria che tira indirizza uno strale aiche tendono a esagerare con l'allarmismo.spiega che comincia a comparire qualche nuvola anche sulle zone del nord, non molto intense. "In sostanza oggi non succede nulla, non arriva niente di particolarmente nuovo, ma al di là delle Alpi c'è già qualche pioggia". Precipitazioni che mercoledì 4 ottobre entrano al nord, ma non si tratta di vero e proprio maltempo. "Qualche nuvola arriva anche al centro sud e nella giornata di giovedì qualche demolissima pioggia - spiega l'esperto - ma parliamo più di grigio e di nuvole ...