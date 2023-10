Una casa per Yuri e Tris | “Siamo entrambi senza un arto | ma siamo tranquilli ed educati”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 3 ottobre 2023) Questa è la storia diPrezzi, giovane studente-lavoratore fuori sede, che cercainsieme alla sua cagnolina. Ha un budget limitato, o comunque ragionevole rispetto a quelli che sono i prezzi di mercato attuali, e una sola “pretesa”: la vicinanza all’università. C’è una caratteristica, in particolare, che accomuna lo studente e la sua compagna di avventure, una disabilità fisica di cui lui stesso parla con tono ironico che allontana qualsiasi tentativo di pornografia del dolore, un rischio concreto della narrazione di storie come queste.Prezzi, bolognese, studente Ingegneria biomedicaVentiquattro chilometri al giorno per raggiungere l’universitàPrezzi, bolognese, è uno dei tanti studenti fuori sede del Campus di Cesena, ma per ragioni di risparmio abita a Mercato Saraceno, a 24 chilometri di ...