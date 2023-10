Un ragazzo di 14 anni uccide tre persone in un centro commerciale a Bangkok

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il 3 ottobre tresono morte e quattro sono rimaste ferite quando undi quattordiciha aperto il fuoco in undella capitale tailandese. Leggi

Lo schianto è stato Terrificante . Un giovane di 24 anni residente in provincia di Novara è deceduto nello s contro tra un'auto e un tir lungo la ...

Terribile incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 26 settembre, poco dopo le 13 per cause ancora da accertare un’auto e un autocarro si sono ...

Giulia Salemi ha espresso qualche perplessità in merito a chi ha attaccato Fedez , anche in un momento così delicato. Il rapper, infatti, nella ...

L'aggressore e' undi 14thailandese. Lo ha rivelato la polizia thailandese, diffondendo foto della carta d'identita' del giovane. Sono ancora ignari i motivi del suo gesto. Il 14enne ...DaLapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di ... Lo stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati e ildenunciato alla Procura della ...

Ragazzo di 14 anni aggredito con i sassi da una baby gang: Preso ... Fanpage.it

Pavia, 14enne picchiato da branco adolescenti: è in ospedale con un trauma cranico Sky Tg24

Dopo che la giovane Sorrentino ha preso in giro le sue doti da ballerino, il ragazzo ha risposto alla ex con un video ... Sorrentino diceva: "C'è chi a trent'anni si realizza con famiglia e figli, e ...L’autore della sparatoria è un ragazzo di 14 anni, ha rivelato in seguito la polizia thailandese, diffondendo foto della carta d’identità del giovane. (RSI.ch Informazione) Los Angeles, sparatoria a ...