Un gruppo che tiene insieme Margaret Atwood | Stephen King | Claudio Magris e persino Lana Del Rey

(Di martedì 3 ottobre 2023) Nella settimana dei Premi Nobel, sarà annunciato a Stoccolma giovedì 5 ottobre alle 13 il Premio Nobel per la Letteratura 2023. Come di consueto il mondo letterario è in fermento e il toto-scommesse si è già scatenato nonostante la shortlist all’esame dei giurati sia super blindata. Indovinare prima chi sarà il vincitore resterà come sempre un’impresa impossibile, esattamente quanto non provare a farlo. Il Nobel per la Medicina 2023 a Karikò e Weissman per gli studi sui vaccini anti-Covid ...