Umoja | storia del villaggio di sole donne in Kenya

Leggi su dilei

(Di martedì 3 ottobre 2023) Gli uomini qui non possono abitare: siamo aundiche si trova in. Un luogo dove vivere, sentendosi protette dalla violenza, dai soprusi. A guardarlo in maniera frettolosa sembra proprio uncome tanti altri, ma la differenza invece c’è ed è davvero grande: non c’è traccia di uomini. Le vicende che portano alla nascita di questo luogo sono intrise di dolore, ma anche dalla volontà di trovare una soluzione, di offrire un cambiamento concreto. Ideato dall’intuizione di pocheoggi,, è unche accoglie. Ladi, ilal femminile Ladeldi ...