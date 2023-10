Ultraottantenne riprende con lo smartphone minori che la molestano. Ragazzi denunciati

(Di martedì 3 ottobre 2023) Un'anzianaha ripreso col propriotretra i 13 ed i 14 anni che per mesi l'hanno perseguitata con insulti e prevaricazioni e ha segnalato i fatti ai carabinieri, che ...

Un'anzianaha ripreso col proprio smartphone tre ragazzi tra i 13 ed i 14 anni che per mesi l'hanno perseguitata con insulti e prevaricazioni e ha segnalato i fatti ai carabinieri, che hanno ...Un'anzianaha ripreso col proprio smartphone tre ragazzi tra i 13 ed i 14 anni che per mesi l'hanno perseguitata con insulti e prevaricazioni e ha segnalato i fatti ai carabinieri, che hanno ...

Le indagini - Maltrattavano un’anziana a Rizziconi, l’ultraottantenne riprende tutto con lo smartphone: deferiti 3 minori LaC news24

Insulti e molestie a un'anziana che riprende tutto col cellulare ... Calabria 7

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - L'Ottobrata romana si estende a tutto il nostro Paese, dalle Alpi alla Sicilia: non fa caldo solo dal Lazio in giù, ma ...Un'anziana ultraottantenne ha ripreso col proprio smartphone tre ragazzi tra i 13 ed i 14 anni che per mesi l'hanno perseguitata con insulti e prevaricazioni e ha segnalato i fatti ai carabinieri, che ...