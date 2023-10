Ultime Notizie Roma del 03-10-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 ottobre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in Russia in apertura Mosca Denuncia una TAC ucraino con una grappolo sulla regione di confine di Brianza in un posto su telegram il governatore accusato le forze armate ucraine di avere sparato munizioni a grappolo contro un viaggio secondo le informazioni preliminari non ci sono state vittime diversi edifici residenziali sono stati però danneggiati i cooperatori e poi ritornato che nella notte la difesa aerea Russo abbattuto un drone ucraino nella stessa regione senza registrare Vitino danni non possiamo in nessun caso permettere che il sostegno dell’America all’ucraina venga interrotto sono in gioco troppe vite troppi bambini troppe persone ribadito il presidente degli Stati Uniti Joe biden durante una riunione nel pineto dopo che sabato per evitare lo shutdown sono stati ...