Ultime Notizie Roma del 03-10-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno essere in apertura di giornale La guerra in Ucraina continua ma preoccupa il possibile stop agli aiuti da parte degli Stati Uniti a Kiev non possiamo nessun caso per mettere il sostegno dell’America venga interrotto sono in gioco troppe vite troppo troppe persone Ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Joe biden E durante una riunione del tuo gabinetto dopo che sabato per evitare lo shutdown sono stati approvati i nuovi fondi di bilancio fino al 17 novembre ma senza quelli destinati a chi è secondo quanto riporta la stessa Lidl prezzi il pentagono ha inviato una lettera al Lidl il congresso statunitense per avvertire che sta esaurendo i fondi per sostituire le armi che gli Stati Uniti hanno inviato in Ucraina sottolineando che è stato costretto a rallentare rifornimento di ...