Ultime Notizie Roma del 03-10-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione e da parte di Francesco Vitale in studio Giorgia Meloni al Teatro Carignano di Torino partecipa alla giornata conclusiva del Festival delle regioni e delle province autonome l’Italia è un mosaico di territori dalle potenzialità straordinarie meloni marito di sentire una forte responsabilità di governo che ha messo in evidenza la fallacia del globalismo come è stato inteso filo la pandemia dal covid se poi concentrata sulla questione energetica il piano Mattei per la fa un progetto che stia lavorando qui paesi africani che porteremo in parlamento un piano Che significa dare aiuto ai paesi africani in questo momento critico i flussi migratori e significati dare un ruolo ha l’Italia nel Mediterraneo l’Italia può diventare il lab di approvvigionamento energetico ed Europa è l’attore di prima fila nel rapporto con ...