Ultime Notizie Roma del 03-10-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 ottobre 2023)dailynews radiogiornale trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sopralluogo effettuato nello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli dopo il Sisma della serata di ieri dal Comune di Napoli fanno sapere che non sono emerse criticità nell’impianto sportivo dove stasera alle 21 è in programma il match di Champions League tra Napoli Real Madrid Ne parleremo più tardi presente anche l’assessore Con delega alla protezione civile Edoardo Cosenza dopo la tragedia di 10 anni fa ogni 3 ottobre si celebra la giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione un anniversario che riporta la strage del 2013 quando un barcone carico di migranti provenienti quasi tutti dalle vitrea fino a Visso davanti all’Isola dei conigli a Lampedusa in 368 persero la vita l’accademia reale svedese delle Scienze di Stoccolma sta per rivelare a chi ...