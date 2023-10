Ucraina-Russia | Mosca | “Attacco con bombe a grappolo su regione Briansk”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 3 ottobre 2023) Kiev: "Abbattuti 13 droni e un missile cruise russo su Dnipro". Biden: "Non possiamo permettere stop ad aiuti" Laha denunciato unucraino consulladi confine di. In un post su Telegram, il governatore Alexander Bogomaz ha accusato “le Forze armate ucraine di aver sparato munizioni acontro il villaggio di Klimovo. Secondo le informazioni preliminari, non ci sono state vittime. Diversi edifici residenziali sono stati danneggiati”. Il governatore ha poi reso noto che nella notte la difesa aerea russa ha abbattuto un drone ucraino sopra il distretto di Trubchevsky, nella stessa, senza registrare vittime o danni. Le difese aeree ucraine dal canto loro hanno distrutto la notte scorsa 13 ...