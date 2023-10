Ucraina-Russia | Mosca | “Attacco con bombe a grappolo su regione Briansk”

(Di martedì 3 ottobre 2023) (Adnkronos) – Laha denunciato unucraino consulladi confine di. In un post su Telegram, il governatore Alexander Bogomaz ha accusato "le Forze armate ucraine di aver sparato munizioni acontro il villaggio di Klimovo. Secondo le informazioni preliminari, non ci sono state vittime. Diversi edifici residenziali sono stati danneggiati". Il governatore ha poi reso noto che nella notte la difesa aerea russa ha abbattuto un drone ucraino sopra il distretto di Trubchevsky, nella stessa, senza registrare vittime o danni. Le difese aeree ucraine dal canto loro hanno distrutto la notte scorsa 13 droni e un missile cruise russo sulladi Dnipro. A renderlo noto sono state ...

La guerra in Ucraina si avvicina alle porte del suo secondo inverno. La situazione per Kiev si fa pesante. Mentre un anno fa le forze ucraine ...

leggi anche, ecco il nuovo terribile missile: come evolve la guerra inArticolo originale pubblicato su Money.it qui: Burevestnik, cos'è il nuovo missile nucleare che lasta ...... anche attraverso i, potenziamento della difesa aerea e la garanzia di forniture energetiche, dopo che l'anno scorso laha bombardato ha bombardato le infrastrutture energetiche dell'...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Il Pentagono al Congresso, stiamo finendo i fondi per Kiev. Biden: "Non ... la Repubblica

Guerra Ucraina, Ue: aiuti per 5 miliardi. Mosca testa un supermissile Sky Tg24

Le divisioni nella coalizione che affronta la "semiguerra" con la Russia, la cecità strategica italiana con la Germania, le capacità di manovra di Meloni, la sinistra disgregata in Spagna (ma non solo ..."Non possiamo in nessun caso permetterci che il sostegno americano all'Ucraina venga interrotto". Lo ha detto il presidente americano, Joe Biden, durante una ...