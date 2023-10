Ucraina | Ieg dà attuazione all' accordo del sistema fieristico italiano

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Roma, 3 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Italian Exhibition Group - quotata a Euronext Milan - che gestisce le strutture di Rimini e Vicenza, fin dall'inizio del conflitto, si è messa a disposizione per sostenere il Paese aggredito non solo con aiuti umanitari, ma anche con iniziative concrete di rilancio dell'economia. Una disponibilità perfettamente in linea con quella offerta da Aefi (l'Associazione delle fiere italiane) al ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, e all'Ambasciatain Italia per sostenere l'export delle aziende ucraine, ospitandole con spazi gratuiti presso le strutture fieristiche che avessero raccolto l'appello. La Fiera di Rimini, che insiste su un territorio fra l'altro da sempre accogliente e solidale, ha prontamente risposto alle prime richieste e così a Inout, il nuovo salone del contract che si tiene in contemporanea a Ttg Travel ...