Ucraina | a Kharkiv la prima scuola sotterranea

(Di martedì 3 ottobre 2023) (Adnkronos) – A, seconda città più grande dell'nell'est del Paese, verrà costruita unainteramente. E questo per permettere ai bambini ucraini di proseguire il loro percorso di studi mentre continua la guerra lanciata dalla Russia il 24 febbraio del 2022. Guerra che, finora, ha distrutto oltre 1.300 edifici scolastici secondo dati dell'Unicef. Ma non solo: 3.417 strutture educative sono state danneggiate dai bombardamenti lanciati dai russi e oltre 360 sono state completamente distrutte, secondo il governo di Kiev. Finora, a causa dei continui e costanti attacchi russi, solo un terzo dei bambini in età scolare ha potuto frequentare le lezioni in presenza. E molti di loro, ha sottolineato l'Unicef, perdendo continuità didattica hanno faticato a tenere a mente ...