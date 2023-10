Turismo e impatto sulla sostenibilità | Lepre | “Roma | Venezia o Firenze non ne fanno un problema”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIlper sua natura è un fenomeno sistemico dove sono tanti gli attori e i soggetti che devono cooperare per un’offerta che sia sostenibile. L’aumento della presenza dei turisti può generare problemi disociale e ambientale rispetto a una capacità di carico legata alla disponibilità di poter accogliere correttamente, in maniera efficace e sostenibile i turisti. Quindi c’è da fare degli investimenti sotto questi profili in termini organizzativi dove tuttila loro parte, le istituzioni, gli operatori, i turisti e i cittadini. Questo quanto emerso in un convegno promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli a cui ha partecipato il prof. Mauro Sciarelli, docente di economia e gestione dell’impresa all’Università Federico II. “Concordo con il prof. Sciarelli...