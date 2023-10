(Di martedì 3 ottobre 2023) Le forze dell'ordine turche hanno arrestato 928 persone per contrabbando di armi e possesso di armi senza licenza nell'ambito di un'in 64 province del Paese. Lo ha ...

Faruk Fatih Ozer , fondatore e amministratore delegato della borsa di criptovalute Thodex, rischia fino a 40.462 anni di carcere in Turchia per frode ...

Alla fine non è bastato per dare alla Turchia la vittoria sul l’Italia , ma ha già fatto il giro di internet il canestro da (molto) oltre metà campo ...

Resta sempre da definire in casa Milan il futuro di Rade Krunic . Ormai da settimane il centrocampista è in bilico tra la permanenza in rossonero e ...

Le forze dell'ordine turche hanno arrestato 928 persone per contrabbando di armi e possesso di armi senza licenza nell'ambito di un'operazione anti terrorismo in 64 province del Paese. Lo ha ...Il balzo maggiore dei prezzi e' avvenuto ancora una volta in, dove l'inflazione e' salita di10 punti toccando il 58,9% dal 47,8%. A determinare l'aumento dell'inflazione dell'area - ...

Turchia, oltre 900 arrestati in operazione anti terrorismo La Prealpina

Turchia, oltre 900 arrestati in operazione anti terrorismo La Gazzetta del Mezzogiorno

Le forze dell'ordine turche hanno arrestato 928 persone per contrabbando di armi e possesso di armi senza licenza nell'ambito di un'operazione anti terrorismo in 64 province del Paese. Lo ha ...Le forze di sicurezza in 18 province hanno arrestato 90 persone sospettate di legami col Pkk, responsabile dell’attentato del primo ottobre ad Ankara. I miliziani parlano di atto dimostrat ...