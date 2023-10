Tunisino rientra illegalmente in Italia | arrestato due volte | espulso | ritorna e aggredisce i carabinieri

(Di martedì 3 ottobre 2023) Era statoieri in Val di Non daidel Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cles, Trento, un25enne che era risultato irregolare sul territorio nazionale,toindopo essere statonel 2021 con accompagnamento in Tunisia effettuato a bordo di un aereo di linea. Il tutto in applicazione del testo Unico sull’immigrazione. Questa mattina è stato condotto, dopo una notte in camera di sicurezza, davanti al Giudice del Tribunale di Trento, che ha convalidato l’arresto e fornito il nulla osta per l’espulsione. Avviate subito le procedure con la Questura di Trento, in attesa di ricevere il nuovo provvedimento di espulsione, i militari lo hanno condotto al Comando Provincialedi Trento ...

Iolanda Apostolico (nella foto) ha accolto il ricorso di unrichiedente asilo, trattenuto ... La stessa Apostolico si schernisce: "Il provvedimento Non devo stare a difenderlo, nonnei ...... un giudice di Catania decide oggi di far circolare liberamente sul nostro territorio un... Non tocca a me difenderlo ', aggiunge, 'Nonnei miei compiti'. Cerca anche di difendersi con ...

