Tunisia | Saied scarica l’Ue | “Esigiamo rispetto | basta elemosina”

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il presidente tunisino, Kais, rompe condopo il patto tanto voluto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dalla presidente della Commissione europea, Ursula von de Leyen. “La, che accetta la cooperazione, non accetta la carità né l’: il nostro Paese e la nostra gente non vogliono pietà, ma esigono”, si legge in un comunicato della presidenza tunisina.contro: “” Il presidenteparla dei rapporti trae Ue e spiega che Tunisi “respinge quanto annunciato nei giorni scorsi dal, non per l’importo in questione, perché tutta la ricchezza del mondo non vale un grammo della ...

... non accetta nulla che assomigli alla carità o al favore, perché il nostro Paese e il nostro popolo non vogliono compassione e non la accettano quando è irrispettosa', l'affondo di. La...Il presidente Kaisha affermato, parlando dei rapporti con l'Unione europea, che larespinge quanto annunciato nei giorni scorsi dall'Ue, non per l'importo in questione, perch tutta la ...

Migranti, il presidente tunisino Saied rifiuta i fondi Ue: "Non accettiamo carità" RaiNews

Tunisia, crisi diplomatica con l’UE: Saied rifiuta fondi Il Sole 24 ORE

Kais Saied says offer contradicts European Union's previous agreement signed in July with Tunisia to secure border ...Tunisia’s current president Kais Saied has turned down European Union’s financial aid worth €255m claiming that it would go against a deal that was signed between the two in July. The July deal worth ...