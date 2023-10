Tunisia | presidente Saied rinuncia ai fondi UE

(Di martedì 3 ottobre 2023) IldellaKaisha annunciato che il suo governoaidell’UE. “Lanon può agire come un gendarme la cui missione è proteggere i confini degli altri”, ha detto: laaiUE Mentre la questione migratoria è al centro del dibattito nell’Unione

Niente da fare. Non bastano le foto scioccanti di donne, uomini, bambini morti di stenti nel deserto ai confini tra Tunisia e Libia. Non bastano i ...

«La Tunisia , che accetta la cooperazione , non accetta la carità né l'elemosina. Il nostro Paese e la nostra gente non vogliono pietà, ma esigono ...

...come ospite d'onore a Tunisi alla Conferenza organizzata sotto l'Alto Patronato del...molto intensi - ha dichiarato Locatelli - e sono convinta che la collaborazione tra Italia e...La, scrive ilSaied, "sta facendo tutto il possibile per smantellare le reti criminali che trattano esseri umani e organi umani", anche se il "nostro paese non è mai stato la causa ...

Tunisia, Saied rifiuta fondi Ue: elemosina, disatteso il memorandum Il Sole 24 ORE

Tunisia, presidente Saied respinge fondi Ue: sì a cooperazione, no a carità TGCOM

Il presidente della Tunisia Kais Saied ha annunciato che il suo governo rinuncia ai fondi dell’Unione europea.ROMA (ITALPRESS) – “Italia e Tunisia continueranno a lavorare insieme per sviluppare ... d’onore a Tunisi alla Conferenza organizzata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Tunisina.