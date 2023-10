Tunisia | il presidente Saied rifiuta i fondi europei | «Accettiamo la cooperazione | non la carità né le elemosina»

(Di martedì 3 ottobre 2023) «La, che accetta la, non accetta lané l'. Il nostro Paese e la nostra gente non vogliono pietà, ma esigono rispetto». Lo si...

Tunisia, presidente Saied respinge fondi Ue: sì a cooperazione, no a carità TGCOM

«La Tunisia, che accetta la cooperazione, non accetta la carità né l'elemosina. Il nostro Paese e la nostra gente non vogliono pietà, ma esigono rispetto». Lo si legge in un comunicato della ...Il leader nordafricano respinge la prima tranche di aiuti annunciata dalla Commissione e accusa: violato l’accordo ...