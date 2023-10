Trump in tribunale a New York contro tutti | questo processo è una “caccia alle streghe”

(Di martedì 3 ottobre 2023) Prima udienza ina Newper l’ex presidente Donald. Il magistrato Arthur Engoron, che presiede ilall’ex presidente, ha permesso telecamere e fotografi in aula prima dell’inizio del dibattito. L’ex presidente scuro in volto era in mezzo ai suoi avvocati difensori. Letitia James, la grande accusatrice, era in seconda fila, dietro il banco del pubblico ministero. L’udienza si è tenuta per determinare la penalizzazione che laOrganization dovrà pagare. L’Attorney General di Newchiede una “multa” di 250 milioni di dollari e una serie di sanzioni che limiteranno la capacità della holding dell’ex presidente di svolgere affari a New. Una decisione pesantissima che impone un supervisore per amministrare le società e, soprattutto, ...

va inper il processo più delicato: in gioco tutto il suo impero..."I divorzi sarebbero meno dolorosi e conflittuali e si eviterebbero le guerre legali in, ... È proprio di questi giorni la notizia per cui Melaniaha rinegoziato, per la terza volta in ...

Trump oggi in tribunale, inizia processo per frode: le accuse Adnkronos

Trump in tribunale a Ny: "Contro di me caccia alle streghe" LAPRESSE

Donald Trump torna in tribunale a New York per uno show horror allestito da una pm razzista e un giudice canaglia. La Corte suprema ignora il ricorso di un candidato repubblicano che voleva escluderlo ...Oggi ha avuto inizio il processo contro l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e due dei suoi figli, accusati di frode fiscale. Trump ha dichiarato che i magistrati stanno perseguendo una “t ...