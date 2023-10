Trubin un po’ confuso | «Abbiamo avuto sfortuna | sono deluso!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 3 ottobre 2023)ha realizzato parate prodigiose in Inter-Benfica, gara finita 1-0 per i nerazzurri. Ma il portiere ucraino, nonostante i 2 legni colpi da Lautaro Martinez, parla dilusitana? Anatolijcommenta la partita a Eleven: «Per me è stata una bella partita, ma nonconquistato un buon risultato emolto deluso. Dobbiamo continuare a lavorare. Sappiamo tutti che l’Inter è uno dei club più grandi d’Europa.giocato bene,commesso qualche errore,, è il calcio. Le cose sifatte difficili, ma lotteremo fino all’ultimo secondo per questo club e per i nostri sogni». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ...