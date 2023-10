(Di martedì 3 ottobre 2023) Sotto la direzione della Procura della Repubblica di, la Polizia di Stato jonica, in sinergia con varie articolazioni investigative, anche di province diverse e con la collaborazione costante del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha rintracciato undi nazionalità slovena del quale era stata denunciata la scomparsa lo scorso 14 settembre. Della scomparsa, tra l’altro, se ne era anche interessata il noto programma televisivo “Chi l’ha visto?”. Le ricerche dellohanno avuto inizio verso la metà di settembre quando l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e la Squadra Mobile dihanno ricevuto la notizia a cura della polizia slovena che un soggetto di 43 anni,, tecnico specializzato, nel nostro territorio per lavoro, non stava ...

...sulla cure dentali per i moltissimi pazienti che ogni anno attraversano il Canale d'per ... Non hol'annuncio in rete ma ne avevo sentito parlare. Lo studio ha fissato un appuntamento ...Quanti a lui si sono rivolti hannola salvezza e la serenità di una scelta cristiana ... arcivescovo di. Ore 17,00: solenne concelebrazione eucaristica, presieduta da padre Franco ...

Trovato ad Otranto il 43enne sloveno scomparso a Taranto Tarantini Time

Puglia, tra Otranto e Leuca nascerà l’Area marina protetta più grande d’Europa Corriere della Sera

Rintracciato a Otranto un 43enne giunto in Italia per motivi di lavoro. Non si avevano notizie da metà settembre. Ricerche partite da Taranto, la svolta nel Leccese, quando è stato tracciato un pagame ...«La nascente Amp tra il capo di Otranto e quello di Leuca potrebbe essere il paradigma perfetto di tutte le aree protette d’Italia: qui, infatti, troviamo habitat come le praterie di farenogame marine ...