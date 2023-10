Trizzino | Borsellino voleva far arrestare il suo capo Scarpinato sapeva ma non intervenne L' audizione choc

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 3 ottobre 2023) Fanno ancora più rumore delle precedenti le dichiarazioni dell'avvocato Fabioin commissione antimafia. Il legale della famigliaricostruisce le ultime settimane di vita del giudice ucciso con al sua scorta nel luglio del 1992 in via D'Amelio a Palermo. "Dopo la strage di Capaci del 23 maggio 1992, Paolo- afferma l'avvocatoin commissione antimafia - disse che stava scoprendo delle cose tremende, inimmaginabili".- riporta l'agenzia Dire - cita le parole riferite da Maria Falcone, sorella di Giovanni, morto nella strage di Capaci, nella suaal Csm datata 30 luglio 1992. "Maria Falcone riferisce che in occasione del trigesimo della morte del fratello, il 23 giugno, ‘Paolo, di fronte alla mia necessità e di Alfredo Morvillo ...