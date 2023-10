Tre Valli Varesine femminile 2023 | un percorso frizzante per incoronare una nuova vincitrice

(Di martedì 3 ottobre 2023) Per il terzo anno in fila la Tresi sdoppia. Anche quest’anno la mattina sarà dedicata alla corsa, alla ricerca del nome da ascrivere ai posteri dopo quello di Arlenis Sierra ed Elisa Longo Borghini. Su undi 113 chilometri, che ricalca quello maschile, ci aspettiamo tanta battaglia. Primo tratto di oltre 35 chilometri che va in leggera salita, passando per Busto Arsizio e Fagnano Olona e salendo fino ai 397 metri del Morazzone; lì ci sarà lo strappo di Via Sacco, che inizierà a portare le prime differenze in gruppo. Si entra poi nel circuito, da ripetere cinque volte, con le ascese di Casbeno e Montello che anticiperanno anche l’ingresso nel tracciato stesso. Salite che non farebbero paura se prese singolarmente, ma le sue numerose ripetizioni metteranno sempre più fatica in ogni ...

Non c’è tempo di riposo in questa settimana di ciclismo. Mentre si sta correndo in quest’istante la Coppa Bernocchi, domani sarà invece tempo della ...

... ma anche mangiarechili di insalata non fa bene. Sono stato negli Stati Uniti a Fancy Food e ... Ig anche quelli, noi non avessimo il Parmigiano Reggiano, beh in quellelì tutti chiuderebbero ...È la 'Varesine' ma, nello scorrere i nomi al via da Busto Arsizio, sembra di leggere l'elenco concorrenti di un campionato del Mondo. Non solo e non tanto per la provenienza dei corridori - questo ...

Tre Valli Varesine il 3 ottobre 2023: percorso, strade chiuse, orari e dove vederla IL GIORNO

È una Tre Valli Varesine per campioni: Roglic e Van Aert sfidano Pogacar La Gazzetta dello Sport

Ciclismo, la Green Project Bardiani Csa Faizanè oggi in corsa per la Tre Valli Varesine, una classica del calendario autunnale dei professionisti che completa il Trittico Lombardo. La squadra reggiana ...L'ingresso dei primi ciclisti sulle strade della città è previsto intorno alle 10 del mattino con la corsa "Women", mentre per le 12.30 avrà inizio il circuito cittadino della gara classica. Arrivo pr ...