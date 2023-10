Tre Valli Varesine 2023 | Pogacar e Roglic si controllano | trionfa Ilan van Wilder Sesto Zana

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tutti si aspettavano o Primozo il campione uscente Tadej, invece alla Tre, a causa anche del troppo marcamento, viene fuori il colpo da finisseur divan. Terza vittoria stagionale ed in carriera per il 23enne belga della Soudal-QuickStep, sicuramente la più bella sia per qualità dei rivali che per livello della corsa. Dopo un primo tratto in linea privo di scossoni, il primo tentativo di giornata è arrivato all’ingresso del circuito. Nove corridori all’attacco: Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Remy Rochas (Cofidis), Francesco Busatto (Intermarché Circus Wanty), Gonzalo Serrano (Movistar), Erik Fetter (Eolo Kometa), Alessio Martinelli (Green Project Bardiani Csf Faizanè), Gianluca Brambilla (Q36.5 Pro Cycling Team) e Walter Calzoni ...