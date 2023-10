Trasimeno per tutti | hanno preso il via i corsi di formazione sull’ospitalità accessibile

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 3 ottobre 2023) Nel 2030 il 33% della popolazione europea (ed il 15% di quella mondiale) avrà più di 65 anni secondo l’indagine TOP 10 Global Consumer Trends 2020. Un dato che, potenzialmente e calato nel contesto umbro, fa riflettere sull’importanza del turismoe di adeguare le strutture ricettive, culturali e ricreative del territorio. Da questo presupposto è nato “per”, progetto realizzato dall’Assessorato al Turismo della Regione Umbria in collaborazione con Sviluppumbria, Anci Umbria e Felcos Umbria, Associazione di Comuni per lo sviluppo sostenibile. Finanziato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la disabilità, ha come obiettivo lo sviluppo di un sistema turisticoed inclusivo del comprensorio del Lagoattraverso un ...