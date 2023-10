Trasferte vietate ai tifosi | il rammarico della Juve Stabia

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa S.S.esprime il proprioper questi reiterati e continui divieti di trasferta che colpiscono le tifoserie. Ribadiamo che Noi siamo una società che ha sempre offerto il massimodisponibilità alle tifoserie ospiti con una struttura e una impiantistica adeguata ma, pur riconoscendo l’impegno grande profuso dalla Polizia Locale, con cui vige un rapporto di collaborazione, esprimiamo la piena delusione per queste continue limitazioni che tendono ad incidere sul piano economico, avendo realizzato un piano industriale che si basa anche su ricavi ed introiti del botteghino, oltre ad essere delle penalizzazioni per le tifoserie che minano il senso vero del calcio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Campionato nuovo, divieti vecchi. Ancora una volta il Casms , il Centro di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, è dovuto intervenire per vietare le trasferte ai tifosi per motivi di ordine pubblico. Ieri pomeriggio la pratica è arrivata sul tavolo del ministro Piantedosi che firmerà il decreto. Sia Bologna - Napoli delle 18 che Torino - Roma ... Se sarà accertato che l'incidente è responsabilità dei tifosi foggiani, questi rischiano di vedersi vietate le prossime trasferte. La sassaiola contro i vigili del fuoco.

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno, con determina numero 48/2023 del 27 settembre 2023, ha determinato il divieto di vendita