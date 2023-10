Traffico Roma del 03-10-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 ottobre 2023) LuceverdeBentrovati nuovamente dalla redazione cuore sul tratto Urbano della roba là quella da Tor Cervara Verso il raccordo anulare sul raccordo in carreggiata esterna Chiudi tra le usciteFiumicino a mettere sulla carreggiata interna abbiamo a tratti incolonnamenti tra Cassia e Prenestina per incidente code sulla tangenziale est tra Tiburtina e il bivio per la 24 verso San Giovanni nella stessa direzionee code da Corso di Francia Salariae code sulla Cassia bis dal raccordo a Castel de’ ceveri poi sulla via Pontinain coda da Spinaceto verso l’Eur la polizia locale Ci segnala per incidente su via di Tor Bella Monaca riduzione della carreggiata in prossimità della rotatoria per via di Torrenova Verso il raccordo anulare dalle 18 alle 20 in piazza dell’esquilino ...