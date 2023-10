Traffico Roma del 03-10-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 ottobre 2023) LuceverdeBen ritrovati dalla redazionee code sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Portonaccio verso la tangenziale est code anche sul raccordo anulare per la carreggiata esterna tratto infila tra le usciteFiumicino via del Mare rallentamenti e code a tratti tra Ardeatina e Tuscolana internalento tra Nomentana e Prenestina Katia in coda tra la signora è il raccordo anulare poi versofino in prossimità di via di Grottarossa incolonnamenti in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria la polizia locale Ci segnala un incidente su via dei Monti Tiburtini con code dal ospedale Sandro Pertini verso la tangenziale est resta chiusa da ieri per lavori urgenti alla sede stradale via di Bravetta tra via Camillo Serafini e della Consolata verso ...