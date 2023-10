Traffico Roma del 03-10-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 ottobre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazionenord si rallenta sulla Cassia all’altezza dell’incrocio con via di Grottarossa nelle due direzioni rallentamenti anche in tangenziale Tra via Salaria via dei Campi Sportivi solo Stadio Olimpico è chiusa per il manto stradale danneggiato via di Bravetta tra via Camillo Serafini e via della Consolata verso Casetta Mattei all’Eur iniziati i preparativi della World Triathlon Cup 2000 in programma sabato 7 ottobre chiusa alViale America tra via Beethoven e via Cristoforo Colombo i dettagli sul sito.luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità