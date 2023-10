Traffico Roma del 03-10-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione di saggi sul grande raccordo anulare a causa di un incidente si sono formate cute in carreggiata esterna tra via della Pisana via Laurentina è sempre in carreggiata esterna si viaggia incolonnatiFirenze via Cassia in carreggiata interna Ci sono code tra laFirenze via Tiburtina e tra Casilina e Appia code sul percorso Urbano della A24 da Tor Cervara la tangenziale verso il centro in tangenziale si rallenta nel video della 24 e via Salaria verso lo stadio Olimpico è tra Corso Francia via dei Monti Tiburtini verso San Giovanni ci sono quelle poi sullaFiumicino dalla raccordo a via del Cappellaccio direzione Eur sempre verso l’Eur si rallenta sulla Cristoforo Colombo da via di Mezzocammino è sulla via Pontina da Spinaceto aNord sono ...